Borelj: Izrael ima pravo da se brani proporcionalno

BRISEL - Šef diplomatije EU, Žosep Borelj, osudio je raketiranje izraelske teritorije od strane Hamasa i podržao pravo Izraela da se brani "proporcionalno i u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom".

Borelj je, poslije vanredne video konferencije ministra spoljnih poslova EU, koju je sazvao zbog eskalacije nasilja između Izraela i Palestinaca, naglasio da je 26 od 27 država članica podržalo "opšti stav" u kontekstu krize za koju je ocijenjeno da je najgora kriza u Izraelu i okupiranim palestinskim teritorijama još od 2014. godine.

"Prioritet je trenutni prestanka nasilja i zaustavljanje vojnih aktivnosti kako bi se zaštitili civili i omogućilo dopremanje humanitarne pomoći Gazi", kaže Borelj.

On dodaje da je nasilje koje se događa posljednjih dana u pojasu Gaze dovelo do velikog broja civilnih žrtava, među kojima ima mnogo žena i djece, i naglašava da je to neprihvatljivo.

"Izrael i Palestina imaju pravo na bezbjednost, a to zahtjeva pravo političko rješenje", navodi Borelj.

Šef diplomatije EU je naveo da je pored osnovnog prioriteta, prekida nasilja, neophodno krenuti u uspostavljnje političkog dijaloga, povratak povjeranja i "potencijalno pokretanje mirovnog procesa koji je dugo u blokadi".

Borelj je ukazao na pojačani angažaman EU u cilju prekida vojnih dejstava i povratka dijalogu i naglasio da će se na tome raditi zajedno sa novom adminsitracjom u Vašingtonu.