Borelj poziva na ubrzano slanje tenkova Kijevu

BERLIN - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj pozvao je zemlje bloka da se pridruže NJemačkoj u slanju tenkova Ukrajini, nakon medijskih izvještaja da su Danska i Holandija rekle da neće isporučiti borbene tenkove "Leopard dva", kao što je to učinio Berlin.

"Zemlje moraju da isporuče što je moguće više tenkova i što je brže moguće. Bilo bi veoma razočaravajuće ako, nakon toliko vremena upirući prstom u NJemačku da ništa nije uradila, ove zemlje sada ne slijede njen primjer", rekao je Borelj za njemačku televiziju "Feniks".

Pozivajući se na izvore, list "Velt" objavio je danas da su vlade Holandije i Danske odustale od odluke da pošalju tenkove "Leopard dva" u Ukrajinu.

"Znam da u vojskama EU ima na stotine tenkova, neke od njih treba renovirati, ali onda to morate da uradite, i to brzo, jer će na proljeće biti kasno", dodao je on.