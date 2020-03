Boris Džonson pozitivan na virus korona, javljaju svjetski mediji.

Džonson je na video snimku na Twittteru potvrdio da je u posljednja 24 sata imao blage simptome i da je njegov test na korona virus pozitivan.

"Imam temperaturu i kašalj. Na savjet ljekara sam se testirao te sam pozitivan. U samoizolaciji sam, radim od kuće i u stalnoj sam komunikaciji sa svojim saradnicima u borbi s virusom korona. Samo ostanite kod kuće i tako pomozite našim divnim ljekarima", rekao je Džonson.

Dodao je da je u samoizolaciji, ali da će nastaviti da predvodi britansku vladu u borbi protiv virusa.

"Zajedno ćemo pobijediti ovo", istakao je Džonson.

Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF