Božićno čudo u Austriji: Svi nestali u lavini spašeni, među njima državljani BiH (VIDEO)

​Sve osobe koje su nestale kod Lecha am Arlberga u Austriji su spašene, pišu njemački mediji.

Posljednja dva nestala ljubitelja zimskih sportova spašena su rano jutros zahvaljujući velikoj akciji spašavanja u koju su uključeni psi tragači i desetine pomagača.

Prema riječima portparola Operativnog centra, osam ljubitelja zimskih sportova preživjelo je lavinu u skijaškom području Lech Zürs am Arlberg (Austrija). Ukupno su četiri osobe povrijeđene, od kojih jedna teže.

Turistički zvaničnici identifikovali su strance, a među njima su bili i državljani BiH i Hrvatske, prenosi NewsSky.

"Divna je to vijest, pravo božićno čudo", pišu njemački mediji. Više od 200 spasilaca na Božić je pokušavalo pronaći ljude koja je zatrpala lavina, Neposredno nakon lavine, vlasti su pretpostavljale da je deset ljudi zatrpano.

Povremeno je bilo angažovano sedam helikoptera, a snježne mase pretraživali su i psi. "Činimo sve što možemo kako bismo spasili ljubitelje zimskih sportova", rekli su iz opštine Lech.

Tokom dana jedan je skijaš spašen, a drugi se sam izvukao, te je s povredama hospitalizovan.

Potraga za preostalim žrtvama je nastavljena sve dok ih konačno nisu pronašli jutros.

Lavina se juče pokrenula oko 15 sati na području 2.720 metara visokog Trittkopfa. Lavina je zatrpala stazu u dužini od 500 do 600 metara.

Službena tijela upozorila su na visoku opasnost od lavina za vikend. Posljednjih godina oko 20 ljudi svake godine pogine u lavinama u Austriji.

Insane in-bounds avalanche today in Zürs, Austria. 10 people buried but all rescued. pic.twitter.com/rzkTHA2F1T