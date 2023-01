Brajan Volš se izjasnio povodom smrti supruge Ane

KVINSI - ​Brajan Volš se izjasnio da nije kriv za smrt svoje supruge Ane jutros dok su tužioci predstavljali mnoge dokaze protiv njega, uključujući desetine internet pretraga o ubistvu i rasparčavanju, kao i mnogo DNK dokaza pronađenih u kontejneru u blizini kuće njegove majke.

Brajan je doveden danas nešto poslije 14 časova po našem vremenu u Okružni sud u Kvinsiju gdje se suočio sa optužbama za ubistvo svoje supruge Ane Volš.

DISTURBING NEW DETAILS -- Brian Walshe dismembered his wife, Ana, and disposed of her body, prosecutors say: https://t.co/AElVw63BaW pic.twitter.com/jukeDbJ4G4