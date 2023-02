Brajan Volš se pojavio pred sudijom

Brajan Volš, optužen za ubistvo supruge Ane, rođene Beograđanke, kojoj se svaki trag gubi 1. januara, pojavio se danas putem Zoom-a u Okružnom sudu u Kvinsiju na saslušanju povodom optužbe za ubistvo supruge Ane Volš.

Ročište je počelo sa zakašnjenjem od pola sata, da bi, na zahtjev advokatice Brajana Volša Trejsi Majner, saslušanje pomjereno za 1. mart 2023. godine.

Advokatica je navela da nije blagovremeno dobila dokumentaciju o prikupljenim dokazima i iz tog razloga je tražila da se saslušanje odgodi.

Brajan Volš se na kratko uključio putem zoom kamere iz pritvora, ali nakon što je potvrdio svoje prisustvo, više se uopšte nije oglašavao.

