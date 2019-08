Brana pred pucanjem, naređena evakuacija engleskog grada

Britanska policija naredila je danas evakuaciju gradića od 6.500 stanovnika na sjeverozapadu Engleske zbog strahovanja da bi se obližnja brana, oštećena od obilnih kiša, mogla srušiti.

Stanovnici gradića Vejli Bridž treba odmah da napuste domove zbog postojanja, ozbiljne prijetnje po njihove živote, saopštila je lokalna policija, javio je AP.

​Stanovnicima gradića koji se nalazi 280 kilometara sjeverozapadno od Londona savjetovano je da se sklone kod prijatelja ili porodice na nekoliko dana, prenio je Tanjug.

#BREAKING : Whaley Bridge, England - Severe danger to life flood warning after the Toddbrook Reservoir dam above Whaley Bridge was damaged by heavy rain. Police have told thousand of residents to gather at a school and they will be evacuated from therepic.twitter.com/Y6o5UExc6G