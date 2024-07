Brat (3) i sestra (5) se utopili, za ocem se još traga (FOTO)

Dvoje djece se utopilo u jezeru Mičigen, nakon što je potonuo brod u kome su bili sa ocem za kojim se još traga.

Kako je prenio Dailymail, Bil Salnik (32) poveo je proteklog vikenda kćerku Šarlot (5) i sina Džoša (3) na jedrenje.

Posljednji put su se javili oko 16 sati popodne u subotu sa Zelenog ostrva. Oni su se nalazili u brodu "My lady blue" i išli su ka Okontu, ali nikad tamo nisu stigli, naveli su zvaničnici.

Lokalna policija je dobila dojavu o prevrnutoj jedilici u nedjelju oko podne. Uslijedila je velika potraga sa vode i iz vazduha, a jedrilica je pronađena u ponedjeljak nedaleko od ostrva Čembers.

Spasilačke ekipe su ubrzo pronašle i tijela mališana Šarlot i Džoša, oko dva kilometra južno od mjesta gdje je plovilo pronađeno. Spasioci se nadaju da je njihov otac Bil možda još živ imajući u vidu temperaturu vode i vazduha.

Bil Salnik važi za relativno iskusnog mornara. On je u maju postavio na društvenim mrežama video na kome se vidi kako jedri sa djecom. Na snimku se vidi njegovo dvoje djece kako veselo uživaju dok on upravlja čamcem kroz mirnu vodu.

Na društvenim mrežama prijatelji se opraštaju od Bila i upućuju saučešće majci Tini, prenosi Telegraf.

