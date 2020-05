Brazil zemlja sa najvećom brzinom širenja virusa korona

BRAZILIJA - Više od 300.000 ljudi pozitivno je na južnoameričkom kontintentu, koji je pandemiija virusa korona zahvatila posljednji, a Brazil sa skoro 136.000 oboljelih, prema procjenama stručnjaka, klizi ka tome da postane novo svjetsko žarište, piše "The Brazilian report".

Sa tom ocjenom saglasan je i predsjednik Argenitne Alberto Fernandez, dodajući da je Brazil, osma zemlja na svijetu po broju zaraženih, veliki rizik za zemlje Latinske Amerike.

Jedan od najstarijih medicinskih časopisa The Lancet smatra da je najveći problem za zemlju koja treba da odgovori na rastući problem epidemije taj što je na njenom čelu čovjek poput Žaira Bolsonara.

The Lancet dodaje da zabrinjava i to što je za samo pet dana smrntnost udvostručena kao i to što je studija Imperial koledža iz Londona sprovedena u 49 zemalja pokazala da je Brazil zemlja sa najvišom brzinom prenosa (R0 od 2 81) COVID-19.

Brazil je u srijedu prvi put zabilježio više od 10.030 novih slučajeva i 620 mrtvih. U zemlji do sada ima više od 9.000 izgubljenih života.

"The Brazilian report" navodi da brojne studije brazilskih fakulteta, uz činjenicu da bi zemlja mogla da postane svjetski epicentar korona virusa, upozoravaju i na to da je broj pozitivnih u zemlji između 1.6 i dva miliona.

The Lancet podsjeća da je prvi slučaj u Brazilu zabilježen 25. februara, da zemlja ima najviše pozitivnih i mrtvih u Latinskoj Americi - 4. maja ih bilo 105.222 oboljelih a 7.288 mrtvih, dok ih je danas 135.693.

Navode i da da su sve te cifre potcijenjene.

Veliki gradovi kao što su Sao Paulo i Rio de Ženeiro sada su glavna žarišta, ali postoji zabrinutosti i rani znaci da se infekcije sele u unutrašnjost manjih gradova sa neadekvatnim brojem respiratora i kreveta za intenzivnu njegu.

Podaci takođe govore da su kapaciteti na intenzivnoj njezi u četri velika grada, među kojima je i Rio popunjenji 90 odsto a u Sao Paolu 69.

"Ipak, možda je najveća prijetnja brazilskom odgovoru na COVID-19 njegov predsjednik Žair Bolsonaro", naveli su zdravstveni stučjnaci i podsjetili da je predsjednk prije nekoliko dana novinarima koji su ga pitali da prokomentariše drastičan porast oboljelih rekao "Pa šta, šta očekujete od mene da radim" .

Čelnici Brazila zahtijevali su da se mjere borbe protiv virusa korona ubaže jer ne žele u ekonomskom smislu da dozvole da zemja postane nova Aegentina ili Venecuela.