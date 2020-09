Brejvik tražio uslovno puštanje na slobodu

OSLO - Norveški ultradesničarski ekstremista Anders Bering Brejvik, koji je 2011. godine ubio 77 ljudi, prijavio se za uslovno puštanje na slobodu, izjavio je danas njegov advokat.

Brejvik planira da podnese novu tužbu protiv norveške države zbog uslova pod kojima boravi u zatvoru, gdje je odvojen od ostalih zatvorenika, rekao je advokat Ojstein Storvik, prenio je AFP.

Brejvik je u julu 2011. godine, obučen kao policajac, ubio iz vatrenog oružja 69 ljudi u omladinskom kampu Laburističke stranke na ostrvu Utoja, a prethodno je aktivirao bombu ispred zgrade parlamenta u Oslu i usmrtio osam ljudi.

Sud ga je 2012. godine osudio na 21 godinu zatvora, a kazna može biti produžena na neodređen period.

"U njegovo ime sam poslao zahtjev za uslovno oslobađanje. On ima pravo na zakonsko razmatranje uslovnog puštanja na kraju minimalnog perioda, a u ovom slučaju to je deset godina. To pravo imaju svi osuđenici i on želi da ga iskoristi", rekao je advokat.

Brejvik je i ranije tužio norvešku državu jer se u zatvoru nalazi u izolaciji, što, prema njegovom mišljenju, predstavlja kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i "nehuman" i "degradirajući" tretman.

Nakon što je 2016. godine osvojio djelimičnu pravnu pobjedu, od tada su ga odbijali višestepeni norveški sudovi i Evropski sud za ljudska prava.

Brejvik u zatvoru Skijen ima tri ćelije od po deset metara kvadratnih sa pogledom napolje i može da se bavi rekreacijom, igra video igrice i gleda televiziju.