Breton: Spremni smo na to da će rat trajati dugo

Evropska unija se priprema za to da će se trenutna situacija oko Ukrajine produžiti na nekoliko godina. Ovo je izjavio radiju RMS evropski komesar za pitanja unutrašnjeg tržišta Tjeri Breton.

"Spremni smo na to da će rat trajati dugo. Ratovi sa visokim intenzitetom borbenih dejstava na teritoriji Evrope, nažalost, ranije su trajali nekoliko godina. Zato se za to spremamo", rekao je on.

Breton je dodao da mogućnosti za uvođenje daljih sankcija Rusiji još nisu iscrpljene.

"Naravno da su moguće druge sankcije, ali niko nije govorio da će Ukrajina pobijediti zahvaljujuću sankcijama. U slučaju da Ukrajina nekada pobjedi, ona će pobjediti vojnim putem kako bi vratila neosnovano okupirane teritorije. Zbog toga joj Evropska unija i saveznici Ukrajine pružaju sve što joj je potrebno za pobjedu", naveo je evropski komesar.

Ranije je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov izjavio da se zapadne zemlje svakoga dana sve više upliću u konflikt u Ukrajini, ali to neće kardinalno izmjeniti situaciju, već će samo odužiti sukob, prenosi "b92".