Brexit trauma, ali prošlost: Tri nova izazova pred EU

Izlazak Velike Britanije iz članstva je "trauma" za Evropsku uniju, čiji su temelji uzdrmani Brexitom.

Ipak, građevina Unije iznenadjujuće očvrsla i sad se okreće snažno bitki protiv korona virusa, nepoznanicama politike novog američkog predsednika Džoa Bajdena i mamutskom ulaganju hiljadu i 800 milijardi evra u ekonomski i socijalni oporavak.

To je sažeti zaključak vodećih ličnosti, analitičara i medija u Uniji koji ističu da je Brexit već prošlost i da je EU "osuđena" da izraste u čvršću političku, ekonomsku i zajednicu sistema vrijednosti i bude svetionik "zelenog preobražaja" planete i svjetskog multilateralnog poretka.

Ipak mnoge nedoumice se nisu raspršile, a veliki izazov se vidi u tome ko će na predstojećim izborima u Njemačkoj preuzeti od Angele Merkel njemačko, a dobrim dijelom i kormilo Evrope, čija snaga i stabilnost i dalje i znatno počivaju na "njemačko-francuskoj pokretačkoj snazi".

Unutar Unije predstoji divovska bitka protiv epidemije korona virusa i njenih pogubnih posljedica, ali su mnogi, a naročito čelnici Njemačke, Francuske i Italije istakli nepokolebljivo ubjeđenje da je bolja budućnost pred Evropom jer ima ne samo novac, već i znanje i umijeće svojih ljudi da to ostvari.

"Možemo najzad ostaviti za sobom Brexit i gledati u budućnost, Evropa može napredovati", izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Brexit ne samo što nije unio dublje podjele i ojačao političke snage u nekim članicama Unije koje su u primjeru izlaska iz članstva Velike Britanije vidjele možda i svoju "suvjerenu budućnost bez stega Brisela", već je mučni proces razlaza s Ostrvom koji je bio utemeljen "na lažima i lažnim zavaravanjima", kako je poručio francuski predsjednik Emanuel Makron, bio upravo vakcina otrežnjenja.

Ipak, svi su saglasni da će mnogi veoma zahtjevni problemi morati odmah da se rješavaju u hodu, počev od vakcinacije stotina miliona Evropljana protiv kovida, a već je iskrsla velika nevolja oko brzine proizvodnje vakcine jer je cilj da do jeseni većina Evropljana stekne imunitet.

Ostaje da se vidi kako će se prevazići i podjele na bogati sjever i manje imućni jug Unije, kao i raskol s Poljskom i Mađarskom oko poštovanja temeljne vrijednosti vladavine prava, što je samo privremeno riješeno uslovnim "zelenim svetlom" Varšavi i Budimpešti da dobiju ogromna sredstva iz Fonda obnove i budžeta EU 2021-2027.

A to je impresivnih 120 milijardi evra Poljskoj i 60 milijardi Mađarskoj u idućih sedam godina, što i dalje osporavaju političke snage u nekim članicama Unije, pa i Evropski parlament.

U vladama i institucijama EU se ne krije da ogromna sredstva za oporavak od posljedica pandemije korona virusa moraju ne samo izvući Uniju iz istorijske ekonomske recesije, već hitno omogućiti i spasavanje bar većeg dijela velikih i posebno malih preduzeća kojima prijeti stečaj, a to znači i ogroman porast nezaposlenih i neminovno velike socijalne i političke probleme, a možda i prave socijalne bune siromašnih slojeva stanovništva.

A, vraćajući se opet u tom kontekstu na Brexit, uvodničar španskog lista "Pais" navodi da "nije malo onih u Briselu ne sumnjaju da bi projekti poput divovskog fonda za ekonomski oporavak od pandemije uopšte mogao da se ostvari da je Velika Britanija ostala za stolom odlučivanja u EU".

I dodaje da se "niko ne veseli gubitku partnera takvog trgovinskog i diplomatskog potencijala kakva je Velika Britanija, ali su u EU svjesni da je ona bila glavna kočnica za veću političku i ekonomsku integraciju Unije".

London je uporno nastojao da to spriječi i da EU bude samo veliko slobodno tržište, a to je najgrublje stavila do znanja bivša britanska premijerka Margaret Tačer koja je 1990-e rekla da "(predsjedniku Evropske komisije Žaku) Deloru mora da je udarila krv u glavu kad govori o jedinstvenoj evropskoj valuti evru".

I, što su ponavljali i pristalice Brexita, naglasila je da nikako neće dopustiti da prevlast dobije "neka neizabrana evropska birokratija…'politbiro' komunističkog tipa".

Šef evropske diplomatije Žozep Borelj ističe da, kad se sve svede, Evropa konačno može da se okrene izgradnji svog svjetskog cilja "strategijske autonomije", a to znači da stekne sposobnost da sama donosi svoje odluke, pošto je "dugo spavala pod američkim zaštitnim kišobranom".

Prvo iskušenje će već vrlo brzo biti sporazum EU s Kinom o garantovanju investicija, čemu se već usprotivio tim američkog predsjednika Bajdena.

Na pozornici EU je konačno spuštena zavesa Brexit drame i čelnik briselskog Centra za evropsku politiku Fabijan Zuleg zaključuje da je "Evropska unija na kraju pokazala svoju otpornost zato što daje koristi svojim članicama, a to one ne žele da ispuste".

