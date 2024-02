Brisel komentarisao smjenu Zalužnog

MOSKVA - Smjena vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga Valerija Zalužnog je unutrašnja stvar te zemlje, EU će nastaviti da podržava Kijev, saopštila je portparol EU za spoljne poslove Nabila Masrali.

"Smjena vrhovnog komandanta je unutrašnja odluka Ukrajine i to je zapravo prerogativ predsjednika. Mi smo posvećeni podršci Ukrajini sve dok je to potrebno i obezbijedićemo sve što je neophodno bez obzira na to ko vodi ukrajinske oružane snage", rekla je Masrali novinarima, prenosi Srna.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski imenovao je za novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, bivšeg šefa kopnenih snaga Ukrajine.

