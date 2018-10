Britanci na ulicama Londona: Traži se novi referendum

Protivnici Bregzita okupljaju se u centru Londona radi protesta kojima pozivaju na ponovni referendum o istupanju Britanije iz Evropske unije.

Oko 150 autobusa dovoze hiljade demonstranta iz svih dijelova zemlje do britanske prestonice, prenosi AP.

Poslije protestnog marša koji je počeo u podne uslijedio je skup na trgu kod parlamenta.

Endrju Adonis, laburistički član Doma lordova, rekao je da su "ovonedjeljni novi haos i konfuzija u vezi sa pregovorima o Bregzitu pokazali kako će čak i najbolji sada dostupan dogovor biti loš po Britaniju".



"Glasači nikada neće oprostiti niti zaboraviti ako poslanici dozvole da se ovaj jadni Bregzit dogodi, a da se narodu ne omogući da u tome imaju posljednju riječ", istakao je on.



Prema planu, Britanija treba da napusti EU 29. marta, ali su pregovori između dvije strane praćeni mnogobrojnim neslaganjima.

Protesters calling for a referendum on the final Brexit deal are marching in London. #PeoplesVoteMarch #Brexit pic.twitter.com/5FwijvBXiJ