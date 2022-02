Britanci objavili kartu mogućeg napada Rusije na Ukrajinu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je kartu mogućeg napada Rusije na Ukrajinu.

"Rusija ima značajnu vojnu prisutnost te može izvesti invaziju bez ranijeg upozorenja", kažu iz britanskog ministarstva obrane.

Objavili su kartu s, kako kažu, mogućim smjerovima ruskog napada.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG