Britanci objavili novu kartu sa smjerovima ruskih napada

Britansko ministarstvo odbrane objavilo je novu kartu sa smjerovima ruskih napada. Stvari se nisu puno promijenile od juče i uopšte posljednjih dana.

Rusi su okružili nekoliko važnih gradova, ali osim Hersona još nijedan veliki grad nisu zauzeli.

Crvenom bojom označeno je područje koje su Rusi zauzeli, a crvenim strelicama označeni su smjerovi ruskih napada. Krugom su označeni gradovi koji su potpuno ili djelomično u okruženju, prenosi Index.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/j7n3bpRq3U #StandWithUkraine pic.twitter.com/ml6nDlpWvo