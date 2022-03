Britanci objavili novu mapu ruskih napada na Ukrajinu

LONDON - Ministarstvo odbrane Velike Britanije na Twitteru je objavilo novu mapu napada ruske vojske na Ukrajinu. "Nastavlja se ničime isprovocirana i ilegalna invazija Ukrajine", stoji u objavi Ministarstva.

Između ostalom, na mapi su označene nuklearne elektrane, lokacije sukoba otkako je invazija počela, područja pod ruskom kontrolom, pravci napretka ruske vojske, kao i vjerovatni budući pravci.

(Index.hr)

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/LjhIR5lx6e #StandWithUkraine pic.twitter.com/Fzky2lGqMT