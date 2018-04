Britanci tvrde da su pronašli tajnu rusku laboratoriju za proizvodnju "novičoka"

Britanski list "Times", pozivajući se na neimenovane izvore, objavio je da su obavještajne britanske službe locirale tajnu rusku laboratoriju koja navodno proizvodi nervni agens kojim su otrovani Skripaljevi.

Sagovornici lista pritom ističu da "nisu sto odsto sigurni", ali da se o mjestu laboratorije može govoriti "sa visokim stepenom sigurnosti".

Po mišljenju britanskih specijalnih službi koje navodi list, ta supertajna laboratorija nalazi se ni manje ni više nego u naselju Jasenjevo, četvrti na periferiji Moskve u kojoj nema ničeg osim stambenih zgrada, škola, obdaništa i tržnog centra.

Mnogi eksperti, međutim, ukazuju na to da se ne može samo Rusija optužiti za proizvodnju agensa "novičok", pošto je ta supstanca mogla da bude napravljena u raznim zemljama.

Načelnik laboratorije za hemijsko-analitičku kontrolu naučnog centra Ministarstva odbrane Igor Ribaljčenko smatra da bilo koja savremena hemijska laboratorija sa specijalnom opremom može da proizvodi otrove tipa "novičoka" zbog čega je nekorektno i apsurdno tvrditi da zemlja porijekla takvih toksina može biti isključivo Rusija.

Nikolaj Topornjin sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose ocjenjuje da su spekulacije britanske štampe još jedna politička insinuacija.

"Teško je vjerovati raznim podacima jer naučnici zasad nisu potvrdili da je moguće ustanoviti gdje je proizvedena otrovna supstanca. Sa druge strane, prema informacijama do kojih je došlo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, ovaj otrov je mogao da bude proizveden u dvadesetak različitih država svijeta. A čini se da čak ni nadležne laboratorije, a ni Organizacija za zabranu hemijskog oružja, nemaju uzorke ove supstance", kaže Topornjin.

On podsjeća da je ovih dana Hari Ajtenhed, šef laboratorije britanskog Ministarstva odbrane Porton Daun, rekao da ne može da donese zaključak gdje je ta otrovna supstanca proizvedena.

"To je ono što je bitno, a sve ostalo što možemo čuti sa ekrana ili parlamentarnih govornica su samo političke insinuacije. Deluje kao da je Britanija odlučila da optuži Rusiju i to je to, kao da niko ne želi da postavlja dodatna pitanja ili da se bavi nekom dodatnom istragom, da traži argumente ili dokaze. Dovoljno im je da se nekad na teritoriji SSSR-a ta supstanca proizvodila i zato mislim da će biti jako teško zaustaviti ovu lavinu koja je pokrenuta oko afere Skripalj“, kaže ruski ekspert.

Kako ističe Vladimir Olenčenko iz Centra za evropska istraživanja Instituta za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose RAN, tvrdnje od "tajnim ruskim laboratorijama" Londonu daju "manevarski prostor".

Spekulacije britanske štampe, rekao je Olenčenko za televiziju RT, imaju za cilj da ustalasaju javnost i "sačuvaju obraz" političkom rukovodstvu Britanije pred njenim saveznicima.

Politikolog i generalni direktor Ruskog savjeta za međunarodne poslove Andrej Kortunov, s druge strane, ocjenjuje da je Zapad otišao predaleko u lažima o slučaju Skripalj i da se zato ne može ni očekivati ništa drugo osim novih spekulacija.

"Nema svrhe računati na neke drugačije političke rezultate ili obrte. Mala je vjerovatnoća da će naši zapadni partneri, uprkos svemu, promijeniti svoje stavove. Sve je otišlo predaleko, mnogo je toga već učinjeno i bilo koji otklon od već zauzetog kursa bio bi protumačen kao poraz, to bi bio i udar na kabinet Tereze Mej, pri čemu veoma jak udar, ali i udar na mnoge veoma uticajne ljude u Vašingtonu", obrazlaže Kortunov.

On zato očekuje da će se Zapad do kraja držati već zauzetog kursa, bez obzira na bilo kakve okolnosti koje mogu naknadno da iskrsnu.

(Sputnjik)