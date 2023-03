Britanija će smjestiti hiljade tražilaca azila u bivše vojne baze

LONDON - Britanska vlada saopštila je u srijedu da planira smjestiti hiljade tražilaca azila u dvije napuštene vojne baze, što je posljednja u nizu mjera za odvraćanje migranata od prelaska La Manša do obala Ujedinjenog Kraljevstva u malim čamcima nepogodnim za plovidbu.

Ministar useljavanja Robert Dženrik rekao je da će bivša vojna kasarna Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Engleskoj pružiti "osnovni i funkcionalni smještaj" za do 3.700 tražilaca azila i uštedjeti vladi milijarde funti godišnje smještajući ih u skupe hotele.

"Smještaj za migrante trebao bi zadovoljiti njihove osnovne životne potrebe i ništa više. Jer ne možemo rizikovati da postanemo magnet za milione ljudi koji su raseljeni i traže bolje ekonomske izglede", rekao je Dženrik.

Vlasti kažu da poreski obveznici plaćaju hotelske račune od 2.3 milijarde funti godišnje za smještaj tražilaca azila, koji često ostaju u privremenom smještaju mjesecima dok čekaju odluku zvaničnika koji se bore nositi sa zaostatkom od stotine hiljada neriješenih predmeta i slučajeva.

Military sites to house asylum seekers to meet ‘essential living needs and nothing more’, says minister – UK politics live https://t.co/7RFaqpOPrd