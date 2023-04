Britanija kaznila TikTok sa 12.7 miliona funti

LONDON - Regulator podataka Velike Britanije kaznio je TikTok sa 12.7 miliona funti zbog nekoliko kršenja pravila, uključujući zloupotrebu podataka djece.

Korisnici TikToka trebali bi biti stariji od 13 godina, ali Kancelarija vijeća za informisanje (ICO) procjenjuje da je 1.4 miliona djece u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo na TikToku 2020. godine, kršeći njegove uslove usluge.

To je značilo da je društvena mreža koristila lične podatke djece bez pristanka roditelja i da "nije učinila dovoljno" da provjeri ko je na platformi, rekao je ICO.

Komesar za informisanje Džon Edvards rekao je: "Njihovi su podaci možda korišteni za njihovo praćenje i profilisanje, potencijalno isporučujući štetan, neprikladan sadržaj pri njihovom sljedećem pretraživaču."

Potparol TikToka rekao je da kompanija preispituje odluku i razmatra sljedeće korake.

Prema zakonu o zaštiti podataka, svaka organizacija mora imati pristanak roditelja ili njegovatelja za korištenje podataka djece mlađe od 13 godina.

#Britain’s data watchdog says it has fined #TikTok 12.7 million pounds ($15.9 million) for breaching data protection law including by using the personal data of children aged under 13 without parental consent.https://t.co/5pE9KQE8aM