Britanija na korak do totalnog haosa: Protesti protiv migranata sve nasilniji (VIDEO)

LONDON - Nasilni protesti bjesne širom Velike Britanije i Sjeverne Irske dok se policija bori da zaustavi haos koji je počeo nakon brutalnog ubistva tri djevojčice.

Haos je u subotu izbio na ulicama Liverpula, Mančestera, Blekpula, Bristola, Stouka, Hala, Lidsa, Belfasta...

Više desetina policajaca je povređeno dok je uhapšeno više od 90 demonstranata. Vlasti planiraju da izvedu na ulice još 4.000 policajaca jer se već danas očekuje novi talas protesta.

Na šokantnim snimcima vide se napadi desničara na migrante i sukobi sa grupama koje ih podržavaju dok policija na sve načine pokušava da rastavi zaraćene strane.

Na jednom snimku se vide zapaljeni automobili i radnje na ulicama Hala i kako demonstranti kako jure jednog Azijata u automobilu razbijajući mu prozor.

NOW - Civil unrest is spreading across cities in England. pic.twitter.com/kQmgmCmWma

Na drugom snimku se vidi brutalno premlaćivanje policajca na motoru u Liverpulu dok portal Metro navodi da je u tom gradu jedan musliman izboden nožem na željezničkoj stanici.

Premijer Kir Starmer obećao je nakon hitnih razgovora sa ministrima punu podršku policiji da preduzme akciju protiv ekstremista koji pokušavaju da "siju mržnju" u Velikoj Britaniji.

Vandali su tokom sukoba zapalili novu gradsku biblioteku u Liverpulu.

Muslimani su se prema navodima Dejli mejla organizovali da brane džamije. Na jednom snimku iz Stouka vidi se grupa muslimana naoružana motkama i noževima ispred lokalne džamije.

Stoke MDL ( Muslim defence League ) are waving knifes and Machetes .. why aren’t the riot police up there arresting these THUGS You won’t see this on the BBC pic.twitter.com/is9YAS1RjO