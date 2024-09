Britanija oslobađa 1.750 zatvorenika

LONDON - Velika Britanija počela je da oslobađa oko 1.750 zatvorenika iz zatvora u sklopu napora da se oslobodi prostor u kaznenim institucijama.

Zatvorenici u Engleskoj i Velsu koji izdržavaju kaznu kraću od pet godina puštaju se na slobodu nakon što su odslužili 40 odsto kazne u popravnim ustanovama, a ne 50 procenata kao do sada, ali program isključuje one koji su počinili seksualno nasilje ili nasilje u porodici i one koji služe četiri ili više godina zbog nasilnih zločina, prenosi "Euronews".

Vlada je saopštila da je njena politika oslobađanja oko 1.750 zatvorenika učinjena u namjeri da se izbjegne "potpuni kolaps sistema krivičnog pravosuđa", ali zatvorenici koji su do sada pušteni rekli su da nemaju gdje da odu i strahuju da bi lako mogli da prekrše uslove puštanja na slobodu, prenio je "Sky News".

Ispred zatvora Brikston, na jugu Londona, 26-godišnji muškarac, koji je pušten nakon što je odslužio 17 mjeseci, ili 40 odsto kazne zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, rekao je da se nada da će naći posao nakon što je završio kurs krečenja i dekoracije u zatvoru.

"Morate da se rehabilitujete u zatvoru. Ja sam to uradio", rekao je bivši zatvorenik, koji nije želeo da bude imenovan, za "Sky News".

Drugi koji su izlazili iz zatvora kategorije C bili su manje optimistični u pogledu svojih izgleda "napolju".

