Britanija predlaže uvođenje carinskih stanica s Irskom

DABLIN - Velika Britanija predlaže da se uspostave carinske stanice s obje strane irske granice poslije Brexita kako bi se izbjegla potreba za kontrolama na granici, ali je tu ideju ministar spoljnih poslova Irske odbacio, prenosi irska RTE.

"Velika Britanija predložila je stvaranje niza centara za carinjenje s obje strane irske granice, kao ključni dio svog plana za zamjenu bekstopa", napisao je na Twitteru urednik RTE za Evropu Toni Koneli.

"Ti centri su u stvari carinske stanice i bili bi smješteni osam do 16 kilometara od granice", naveo je on, dodajući da je London to predložo u takozvanom non-pejperu, koji je poslao u Brisel.

Reuters prenosi da su ti centri za carinjenje upravo dio novih prijedloga koje će britanski premijer Boris Džonson predstaviti zvaničnicima EU ove nedjelje.

Irska i britanska vlada, kao i EU žele da izbjegnu granične preglede, jer bi to moglo ponovo podstaći napetosti.

Prijedlog uvođenja carinskih stanica su već odbacili Dablin i irski ministar spoljnih poslova.

Bekstop, zaštitni mehanizam kojim se želi spriječiti podizanje čvrste granice na irskom ostrvu, neprihvatljiv je zagovornicima Brexita jer s njime ne dobjaju odriješene ruke za zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama.

Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker rekao je da postojanje bekstopa nije nužno za postizanje sporazuma s Velikom Britanijom o izlasku iz EU.