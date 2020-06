Britanija regrutovala sirijske teroriste za špijunažu?

PALMIRA - Obavještajna agencija Velike Britanije angažovala je radikalne islamiste iz Sirije da skupljaju informacije o ruskim vojnim objektima u Arapskoj Republici, rekao je novinarima bivši pripadnik IS Muhamed Hisein Saud, neposredno po povratku u svoj rodni grad, Palmiru.

"Britanci su preko posrednika nalazili ljude koje će špijunirati za njih: Vi ćete biti špijuni. Mi ćemo vam pomoći. Idite u Palmiru, daćemo vam novac, telefone, brojeve, sve što je nepohodno. Vaš zadatak je da slikate važne objekte sirijske obavještajne službe, ruske i sirijske armije. Trebalo je te slike da im pošaljem putem interneta", otkrio je Saud.

Bivši vojnik je priznao da se sreo sa britanskim obavještajcima u kod granice sa Jordanom, blizu američke baze.

On je tamo pobjegao iz Palmire, gdje je bio primoran da radi za Islamsku državu neko vrijeme.

Saud je, navodi agencija TASS, otkrio da su britanski obaveštajci tražili informacije o sirijskim i ruskim objektiva od važnosti, naročito su ih zanimali detalji vezani za bezbjednost objekata, kako bi mogli da organizuju terorističke napade.

Prema njegovim riječima, tim obavještajaca u Palmiri vodi turištički vodič koji govori nekoliko jezika.

Govoreći o svojoj prošlosti, Saudi je rekao da ga je Islamska država primorala da radi za nju pretnjama da će ga mučiti i ubiti.

Prije rata on je radio u gradskoj čistoći, a kada je Palmiru zauzela ID, rečeno mu je da ili će raditi za njih, ili će mu odsjeći glavu.

"Nije bilo treće opcije", rekao je Saudi i dodao da im se pridružio 2015. godine.

Teroristi su regrutovali mnoge stanovnike Palmire, naređivali im da prenose tijela ubijenih, kako vojnika, tako i civila, daleko od grada.

"Pogubili su mnogo sirijskih vojnika, ali i mnogo civila", rekao je Saud i dodao da su, između ostalog, morali i da miniraju puteve.

Saudi je radio za ID do 2016. godine kada su mu ubili brata, proglasivši ga izdajnikom. Nakon toga, Saudi je otišao u At Tanf, gdje je patrolirao oblašću oko američke baze. U stvarnosti, on je pljačako beduine.

"Našom grupom rukovodio je Sirijac, kriminalac, koji je trgovao drogom i oružjem. Imao sam platu od 300 dolara, a naš vođa je pare dobijao od Amerikanaca i davao nama", rekao je Saud.