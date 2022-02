Britanija se sprema za jednu od najgorih oluja, izdato rijetko upozorenje

Milionima ljudi u Velikoj Britaniji rečeno je da ostanu kod kuće jer je jedna od najgorih oluja posljednjih decenija, oluja Eunice, stiže u to područje. Met Office izdao je rijetko crveno upozorenje na vremenske prilike za London, jugoistočnu i istočnu Englesku.

Crveno upozorenje - što znači da postoji opasnost po život - već je objavljeno za dijelove jugozapadne Engleske i južnog Valesa. Stotine škola biće zatvorene, svi vozovi u Valesu su obustavljeni, a vojska je u pripravnosti.

Prognostičari upozoravaju da bi Eunice u petak mogla donijeti udare vjetra i do 150 kilometara na čas, što bi izazvalo značajne poremećaje i nestanke struje. BBC Weather je objavio da bi to "mogla biti jedna od najgorih oluja u tri decenije".

Eunice je druga oluja u nedjelju dana u Velikoj Britaniji, nakon što je oluja Dudley pogodila dijelove Škotske, sjeverne Engleske i Sjeverne Irske, ostavivši hiljade domova bez struje.

#StormEunice will bring extremely strong and damaging winds to some areas on #Friday morning Further east it will be a wet and windy start with snow over the higher ground of northern areas, the winds will pick up through the morning RED and AMBER Warnings are in force pic.twitter.com/Aai81hhqlo