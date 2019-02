Britanska porodica: Krenuli smo na odmor i slučajno se pridružili teroristima

Članovi porodice iz Mančestera, koji se trenutno nalaze u pritvoru u Siriji zbog veza sa tzv. Islamskom državom (ID), uputili su javni apel, moleći da ih vrate u Veliku Britaniju jer "žele bolji život za svoju djecu".

Majka Safija Zajnab (51) i kćerke Šabina Aslam (29) te Alireza Sabar (17) izjavile su da im je rođak 2014. rekao da idu na godišnji odmor u Tursku, ali su "nekako završile u Siriji".

Tokom intervjua koje su dale Jani Andert, reporterki "Channela 4", nakon što su ih Sirijske demokratske snage (SDF) pritvorile u sirijskom gradu Hajinu, kći Šabina je rekla:

"Ne znamo kako se sve ovo dogodilo. Od tada pokušavamo da pobjegnemo, ali nije bilo moguće."

Šabina je dok je živjela u kalifatu dobila dvije kćerke - tri i jednu godinu, a njena sestra Alireza jednogodišnjeg sina.

"Svima nam nedostaje naš stari život, naša sloboda i nezavisnost, život bez straha. Želimo se vratiti u Englesku, svojoj porodici, želim da moja djeca imaju normalan život", dodaje ona.

Šabina, koja ima diplomu pedagoga, kaže kako se sve promijenilo nakon što su otputovale, te dodaje da je život na teritoriji tzv. ID bio izrazito težak.

"Nikom ne možete vjerovati. Sirijce i Iračane smo pitali da nam pomognu, ali niko ne želi. Kultura je drugačija - Arapi ne žele pomagati ženama, oni ih samo guraju u novi brak", rekla je Šabina, pa istakla da je Islamska država bila sve osim "islamska", pogotovo zbog, kako je rekla, "toliko bombaša samoubica".

Suprug njihove majke Sabar Aslam i dalje živi u Engleskoj. Bio je zbunjen kada su mu rekli gdje su mu žena i kćerke i dodao je da je siguran da su bile u Saudijskoj Arabiji, prenosi "Telegraph".

"Ostavile su me prije četiri godine i to je bio kraj priče. Nije bila sretna sa mnom. Ali, nisu one hrabre, one su vrlo nježne i meke...Ne vjerujem da bi se pridružili nečemu kao ID", ispričao je Sabar Aslam, pa nastavio:

"Policija me mnogo puta ispitivala zbog njih, ali mi nikad nisu rekli da su u Siriji. Bio sam siguran da su u Saudijskoj Arabiji, jer je Safija samo pričala o toj zemlji."

Još uvijek nije poznato da li će moći da se vrate u Veliku Britaniju.

