Britanski "Čelindžeri" zaglavljeni u ukrajinskom blatu (VIDEO)

KIJEV - ​Ukrajinska vojska odlučila je da novinarima britanskog "The Sun" demonstrira borbenu efikasnost i mobilnost tenka Čelindžer 2 proizvedenog u Velikoj Britaniji.

Međutim, to nije bila spektakularna demonstracija.

Tenk, neprilagođen istočnoevropskom pejzažu i prirodi, zaglavio se u blatu (čuvenoj ruskoj/ukrajinskoj rasputici) i nije mogao da izađe bez pomoći druge vojne opreme.

Zanimljivo je da ukrajinske oružane snage praktično ne koriste tenkove Čelindžer 2 direktno na liniji kontakta upravo zbog problema sa mobilnošću. Najčešće se koriste za gađanje na udaljenosti do 4.5 km. Zbog svoje značajne mase (od oko 71 tonu), tenk se ne koristi na otvorenom i grubom terenu.

The adventures of Challenger 2 tanks somewhere in southern Ukraine. pic.twitter.com/6BVHSiMi3Y