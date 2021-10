Britanski poslanik Dejvid Ejms preminuo nakon izbadanja u crkvi

Konzervativni političar Dejvid Ejms izboden u napadu u Eseksu, a nekoliko časova kasnije je preminuo.

Na mjesto događaja stigla je helikopterska hitna pomoć.

Britanska policija je saopštila da je danas uhapšen muškarac u istočnoj Engleskoj nakon što se sumnja da je u metodističkoj crkvi nekoliko puta izbo poslanika vladajuće Konzervativne partije iz Sautenda, dodavši da ne traze ostale osumnjičene, prenio je Rojters.

"Muškarac je uhapšen nakon incidenta u mestu Li-on-Si. Dobili smo pozive da je došlo do ubadanja u Istvud roudu sever, nešto nakon 13.05", navela je policija Eseksa na Tviteru, prenosi B92.

Dodaje se da je muškarac uhapšen nakon incidenta i da se ne traži drugi osumnjičeni.

"Čim se pojave nove informacije, objavićemo ih", poručila je policija.

Policija u Eseksu saopštila je da je pronašla nož kojim je počinjen napad, navodi BBC.

Konzervativni odbornik Džon Lamb rekao je za lokalne medije da se Ejms i dalje nalazi u crkvi gdje je izboden i da policija ne dopušta nikome da uđe u objekat da ga vidi.

I dalje se ne zna u kakvom je stanju, a u toku je akcija pružanja medicinske pomoći napadnutom poslaniku.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea. We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm. A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else. We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7