Britanski premijer doživio istorijski pad popularnosti

LONDON - Britanski premijer Kir Starmer doživio je istorijski pad popularnosti od 49 odsto, samo nekoliko mjeseci poslije ubjedljive pobjede na izborima u julu, pokazale su najnovije ankete.

To je najveći pad popularnosti nekog britanskog premijera u savremenoj istoriji, prenio je danas Politiko.

Njegov rejting sada iznosi -38 procenata nakon što je u septembru imao +11, pokazuje anketa koju je sprovela firma za istraživanje javnosti, Mor in Komon, među 1.012 ispitanika.

Starmerov rejting je sada niži od onog koji ima odlazeći lider konzervativaca i poraženi bivši premijer Riši Sunak.

Direktor firme Mor in Komon, Luk Tril, rekao je za britanski Telegraf da je Starmerov pad popularnosti do sada nezabilježen u poređenju sa ranijim premijerima, a da je to istovremeno znak da je raspoloženje britanskog biračkog tijela sada promenljivije.

Posljednji premijer iz redova laburista, Toni Bler, imao je pozitivan rejting od +46 u avgustu 1997, tri mjeseca nakon dolaska na vlast, podsjetio je Politiko.

Njegova popularnost opala je tek u ljeto 2000, više od tri godine pošto je preuzeo funkciju premijera, prenosi Tanjug.

Popularnost bivšeg konzervativnog premijera Dejvida Kamerona takođe nije doživela pad sve do 2011, više od sedam mjeseci po dolasku na vlast.

Loš rejting Starmera objavljen je uoči donošenja prvog budžeta laburista, koji će, kako se očekuje, uključiti povećanje poreza sa ciljem da se upumpa više sredstava za neke od ključnih sektora javnih usluga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.