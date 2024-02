Britanski premijer nakon smrti Navaljnog: Užasne vijesti

LONDON - Britanski premijer Riši Sunak istakao je da su užasne vijesti o smrti ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, koji je danas umro u zatvoru.

On je odao počast lideru ruske opozicije i nazvao ga "najžešćim zagovornikom ruske demokratije, koji je pokazao nevjerovatnu hrabrost tokom života".

"Moje misli su sa njegovom suprugom i narodom Rusije, za koje je ovo velika tragedija", napisao je Sunak na platformi "Iks".

