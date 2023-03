Britanski tenkovi stigli u Ukrajinu, provozao se ministar (VIDEO)

Ministar odbrane ukrajine Oleksij Reznikov provozao se britanskim borbenim tenkom Čelindžer 2, navodno prvim koji je stigao u Ukrajinu, i zahvalio se putem Twittera britanskom ministru odbrane Benu Volasu na ovoj pomoći.

Reznikov je napisao da su britanski tenkovi "nedavno stigli u Ukrajinu" i označio ih za "fantastične mašine" koje će uskoro krenuti u borbene misije, prenosi Rojters.

Ministarstvo odbrane Njemačke je juče saopštilo da je u Ukrajinu stiglo 18 njemačkih borbenih tenkova Leopard 2 i 40 guseničnih borbenih vozila Marder, takođe njemačke proizvodnje, prenosi Tanjug.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin. Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country. These fantastic machines will soon begin their combat missions. Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN