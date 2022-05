Britansko ministarstvo objavilo novu ratnu kartu događaja u Ukrajini

Britansko ministarstvo odbrane objavilo je danas poslijepodne novu ratnu kartu događaja u Ukrajini. Na današnjoj karti vidljiva je velika promjena.

Naime, široko područje oko Harkiva, drugog najvećeg ukrajinskog grada, još juče je bilo označeno kao poprište borbi. Danas je jedan širok prostor istočno i sjeverno od grada označen kao ukrajinska teritorija. Drugim riječima, Britanci su sad i službeno na karti zabilježili ukrajinsku protivofanzivu na ovom području, koja traje već danima.

Prema ovoj karti, a posebno prema informacijama s terena, ruske snage potisnute su tik do ruske granice.

Ostatak ratišta ne bilježi značajnije promjene.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/ftXdAgxpI5 #StandWithUkraine pic.twitter.com/KJx4QAvn91