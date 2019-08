Brod sa migrantima ipak ne može do Španije, očajni skaču u more

RIM - Nekoliko migranata, koji se više od dve nedelje nalaze na spasilačkom brodu, skočilo je danas u more u želji da se domognu Italije.

"Danima smo upozoravali, očaj ima svoje granice", izjavio je osnivač španske humanitarne grupe "Open arms" Oskar Kamps, koji je objavio video snimak na kom se vidi kako četvoro migranata sa žutim pojasevima za spasavanje plivaju ka Lampeduzi.

Članovi posade broda su skočili za njima i vratili ih na brod, prenio je AP.

"Open arms" je večeras zatražio hitnu dozvolu da pristane u luku kako bi migranti, poslije 17 dana, mogli napokon da se iskrcaju.

Kako navode, fizičko i psihičko stanje migranata je ugroženo.

"Ako se desi najgore, Evropa i Salvini će biti odgovorni", objavila je ta humanitarna grupa na Twitteru.

Prethodno su saopštili da ne mogu da prihvate ponudu Španije i pristane u španskoj luci Alhesiras zbog, kako su obrazložili, vanredne situacije na brodu.

"Nezamislivo je plovimo šest dana, toliko bi nam trebalo da stignemo do Alhesirasa", istakla je portparolka broda "Open arms".

Španija je ponudila Alhesiras kao luku za iskrcavanje više od stotinu migranata iz humanitarnog spasilačkog broda koji je proveo više od dvije nedjelje na moru čekajući sigurnu luku koja će mu biti na raspolaganju.

Migrante, čiju većinu čine Afrikanci, pokupio je brod "Open arms" kraj obale Libije i oni čekaju da se iskrcaju na južnom italijanskom ostrvu Lampeduza.

Međutim, italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini naredio je svojim zvaničnicima da im ne dozvole da se iskrcaju, iako je juče dozvolio da 27 maloljetnih lica napusti brod.

On je dodao da je na to pristao samo na insistiranje italijanskog premijera Ðuzepea Kontija.

VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock. Read more here: https://t.co/0LdHJSCJek pic.twitter.com/6ieJNKD9rg