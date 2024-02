Brod udario u most: Vozila pala u rijeku, dvije osobe poginule (FOTO/VIDEO)

GUANGDONG - ​Dvije su osobe izgubile život, a tri se još vode kao nestale, u nesreći koja se dogodila jutros u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, u kojoj je veliki teretni brod udario u most. Dio mosta, na kojem su bili autobus i nekoliko automobila, se urušio i neka su vozila pala u vodu i u brod.

Nesreća se dogodila oko 05.30 ujutro po lokalnom vremenu, kada je kontejnerski brod udario u stup mosta Lixinsha u okrugu Nansha, prenose kineski mediji.

#China | A ship collided with a bridge in Nansha District of Guangzhou, south China's Guangdong Province, causing the bridge to fracture and an unknown number of vehicles to plunge into the water. The unloaded container ship was sailing from Nanhai District of Foshan City to… pic.twitter.com/O4kK8QjxwH

Fotografije snimljene dronom prikazuju brod koji je udario u most, a u njemu se vide ostaci vozila koja su pala s mosta.

Prema prvim podacima, u nesreći je učestvovalo pet vozila, među kojima i motocikl.

Dva su vozila pala u rijeku, a ostala su pala na brod.

U nesreći je lakše povrijeđen i jedan član posade. Spasilačke akcije su u toku, a uzrok nesreće se istražuje, prenosi "Tportal."

A ship collided with a bridge in Guangzhou, south China's Guangdong Province, early Thursday, causing the bridge to fracture and an unknown number of vehicles to plunge into the water. Casualties from the accident are yet to be confirmed, and rescue efforts are underway. pic.twitter.com/F77TJPT9WA