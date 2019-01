Brodovi NATO-a dolaze u Crno more

KIJEV - Grupa brodova NATO-a pod rukovodstvom Holandije namjerava da uđe u Crno more, izjavio je šef ukrajinske misije u NATO-u Vadim Pristajko.

"Postoje stalno operativne grupe, sada jednu od grupa predvodi Holandija, holandski brod tek je počeo da vodi. Oni takođe namjeravaju da uđu u Crno more", rekao je Pristajko za televiziju "112 Ukrajina".

On je napomenuo da je intenzitet ulaska brodova NATO-a u Crno more značajno povećao, konkretno 2018. godine istovremeno su ušle dve grupe brodova Alijanse.

Prema njegovim riječima, NATO je ograničen u širenju svog prisustva na Crnom moru doktrinom koja utvrđuje broj i tonažu, kao i vreme boravka vojnih brodova koji ne pripadaju crnomorskim zemljama.

On je pritom odbacio mogućnost ulaska brodova NATO-a u Azovsko more, jer je to težak proces za ratne brodove zbog male dubine, kao i zbog toga što Rusija neće za to dati pristanak.

"Ne vidim zašto bi NATO išao na provokacije i, u principu, NATO neće nikoga provocirati, a prije svega Rusiju", istakao je Pristajko.

U nedjelju je desantni brod američke ratne mornarice „Fort Mekhenri“ u sastavu 22. Pomorske ekspedicione grupe prošao kroz Dardaneli u Crno more.

(Sputnjik)