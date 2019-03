Broj mrtvih u napadu u Utrehtu porastao na tri

Troje ljudi poginulo je u pucnjavi koja se dogodila danas u holandskom gradu Utrehtu, dok je još nekoliko ranjeno. Policija nije isključila terorizam kao potencijalni motiv.

Napad se dogodio rano jutros na više lokacija na periferiji grada, a policija je blokirala ulice oko mjesta napada, prenose mediji.

Policija je na Twitteru tada objavila da je nekoliko osoba povrijeđeno i da je napadač u bjekstvu.

Prethodno je agencija ANP navela da je u pucnjavi ubijena najmanje jedna osoba, kao i da je nivo od terorističke prijetnje podignut na najviši nivo.

Portparol policije izjavio je da se incident dogodio u ili blizu tramvaja na Skveru 24 oktobar, koji je nakon incidenta zatvoren, prenosi novozelandski portal "Gelderlander".

Policija je kasnije identifikovala napadača kao 37-godišnjeg Turčina Gokmana Tanisa.

​​Pucnjava se dogodila u 10.45 po lokalnom vremenu, a nad mjestom incidenta kruže helikopteri, prenosi "Irving standard".

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht. Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k