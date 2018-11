Broj žrtava požara u Kaliforniji povećan na 25

MALIBU - Broj žrtava u Kaliforniji porastao je na 25, nakon što je pronađeno još 14 tijela u gradu Paradajz na sjeveru te američke države, saopštili su danas zvaničnici.

U tom gradu ima i najviše žrtava - 23, dok su još dvije osobe pronađene blizu Malibua, prenosi BBC.

U prosjeku oko 250.000 osoba je primorano da napusti svoje domove kako bi izbjegli vatru.

Vatra je izbila u četvrtak, a o silini vatre govori podatak da su vatrogasci nemoćni da je spriječe da uništi grada Paradajz.

Američki predsjednik Donald Tramp za požar je okrivio sektor za upravljanje šumama zbog loše organizacije.

Apocalyptic scenes show a #firenado swirling amid a scorched part of #California as the #CampFire that forced thousands to evacuate rages on. A disaster unravel right before our eyes. #CaliforniaFires pic.twitter.com/ilgXRrYZFr