Broj žrtava u Šri Lanki se popeo na 215, od stranih državljana najviše Britanaca

ŠRI LANKA - Trinaest ljudi je uhapšeno u vezi sa bombaškim napadima u Šri Lanki u kojima je poginulo 215 ljudi.

Premijer Šri Lanke Ranil Vikremesinge (Wickremesinghe) rekao je da su većina uhapšenih lokalno stanovništvo, ali da će dalja istraga utvrditi da li postoje i "prekomorske veze".

On je naveo da je postojalo određeno upozorenje na mogući napad, ali kako o tome nije bio obaviješten te nisu preduzete mjere predostrožnosti. Kazao je i kako će se taj propust istražiti.

- Sada je prioritet uhapsiti napadače, rekao je Vikremesinge.

U međuvremenu, policija Šri Lanke zaplijenila je kombi koji su, navodno, koristili napadači.

Ministar za nacionalne integracije Mano Ganesan rekao je da je policija upozorena prije sedam dana da su u Kolombu mogući samoubilački napadi na političare, objavio je "Gardijan".

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) osudio je "užasne terorističke napade na crkve i hotele u Šri Lanki na sveti dan za hrišćane - Uskrs".

On je na Twitteru napisao da su UN solidarne sa Šri Lankom i da globalna zajednica treba da se bori protiv mržnje i nasilnog ekstremizma.

- Sveta mjesta moraju se poštovati, napisao je Gutereš.

Među žrtvama su i strani državljani, najmanje 27 njih. Kako prenosi CNN u napadima je stradalo pet Britanaca, uključujući dvoje sa dvojnim državljanstvom britanskim i američkim, tri Indijca, dva Kineza, kao i dva turska državljanina. Poginuo je i jedan Danac, te jedan Portugalac.

Ministarstvo vanjskih poslova Šri Lanke je ranije saopćilo da je devet stranih državljana prijavljeno kao nestalo i kako se vjeruje da je 25 neidentificiranih tijela u mrtvačnici sudskog medicinskog službenika u Kolombu.

Za sada nema informacija ima li među žrtvama državljana Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

I condemn the heinous terrorist attacks on churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday, a sacred day for Christians. The UN stands in solidarity with Sri Lanka as the global community fights hatred and violent extremism together. Holy sites must be respected.