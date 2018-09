Broj žrtava u napadu u Hengjangu povećan na 11

PEKING - Broj poginulih u incidentu kada je vozač terenskim vozilom udario u pješake na prepunom trgu u Mišuiju, dijelu kineskog grada Hengjang u pokrajini Hunan, povećan je na 11, dok su 44 osobe povrijeđene.

Nakon što je udario u pješake vozač je izašao iz vozila i počeo da nasrće na ljude nožem i lopatom.

Policija je saopštila da je napadač 54-godišnji Jang Zanjun iz oblasti Hengdong.

Vlasti grada Hengjang saopštile su danas da je osumnjičeni, koji je uhapšen na licu mjesta, od ranije poznat policiji i da je motiv napada bila "osveta prema društvu".

3 were killed and 43 others injured after a driver mowed down pedestrians in Hengdong, central China's Hunan Province, on Wednesday night, according to local authorities pic.twitter.com/OqUMIFpbu6