"Brutalan rat na Bliskom istoku pokazuje da je rat u Ukrajini dječija igra"

BEOGRAD - Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić izjavio je da trenutni brutalni rat na Bliskom istoku pokazuje da je rat u Ukrajini "mala dečija igra", koji će se po svemu sudeći nastaviti.

Kaže da situacija na Bliskom istoku predstavlja primjer surovog, brutalnog i divljačkog odnosa Hamasa prema Izraelcima, ali da odgovor Izraela ne zaostaje mnogo u surovosti s obzirom da se govori o tome da će se cijela Gaza držati u zatočeništvu.

Miletić smatra da Gazi prijeti teško razaranje i ogroman broj žrtava, ali da ne zavisi samo od Gaze da li će doći do njenog potpunog uništenja, već i od mnogih drugih stvari u tom regionu.

"Zavisi od učešća drugih država, od odnosa velikih sila, od podrške koju će Gaza dobiti od Rusije i Irana, možda i od arapskih zemalja, onda će to nekako onemogućiti eventualne planove, ako su to planovi, a ne izjave koji su proizvod velikog pritiska koji je kreiran od strane rukovodstva Izraela, budući da su teški zločini učinjeni prema civilnom stanovništvu i da oni imaju pritisak svega što se pre toga desilo da brutalno reaguju, jer je uvek ta deviza bila 'oko za oko, zub za zub'", rekao je Miletić za Tanjug.

Kako je naveo, Izrael u ovom sukobu nema dobre poteze jer ako ne reaguje, ovakve situacije će se ponavljati, a ako reaguje onda će morati da načini teške zločine.

Komenarišući izjavu visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelja da će EU nastaviti da pruža finansijsku pomoć Palestini, Miletić je rekao da je EU u konfuziji jer ovakav konflikt detonira njenu politiku prema Ukrajini, ali postoji i strah od izbjeglica.

"Oni gledaju na neki način da zaustave monolitni odnos Zapada prema Izraelu jer bi to legitimizovalo druge da se ujedine na drugoj strani. To je još jedan otvoreni front koji bi podelio svet i koji bi vodio u dalje osiromašenje EU. Ona tom porukom šalje signal da bi volela da ima uravnotežen odnos i da se stvari smire, a ne da eskaliraju", zaključio je on.

