Brutalni napadi na ruski vojni aerodrom (VIDEO)

​ROSTOVSKA - Ukrajinci su tokom noći napali vojni aerodrom Morozovsk u ruskoj Rostovskoj oblasti dronovima.

Svjedoci su primjetili brojne dronove na nebu i izbrojali više od 60 eksplozija, prenosi ukrajinska "Pravda". Nakon napada, jedan broj okruga ostao je bez struje.

The Morozovsk airfield in the Rostov region of Russia got lit-up tonight. SU-34s are concentrated there & are regularly used to attack Ukraine . pic.twitter.com/Wo4uysdLXS

Vasilij Golubev, guverner Rostovske oblasti, potvrdio je da se u Morozovskom okrugu dogodio "napad velikih razmjera". On je saopštio da su ruske protivvazdušne snage uništile više od 40 ciljeva. On je potvrdio da je u napadu oštećena trafostanica i da je šteta u toku.

Vojni aerodrom se nalazi tri kilometra jugozapadno od grada Morozovsk. Na aerodromu su stacionirani borbeni avioni Su-24, Su-24M i Su-34. Ukrajinci su već u decembru pokušali da bespilotnim letjelicama napadnu pomenuti aerodrom, gdje su stacionirani avioni koji djeluju na ratištu u Ukrajini.

Na društvenim mrežama pojavila se serija video snimaka na kojima se vidi kako ruski sistemi obaraju ukrajinske dronove. Uprkos tome, čini se da su najmanje dva drona pogodila neke od ciljeva na zemlji, nakon čega su uslijedile eksplozije, prenosi "b92".

Russian authorities reported a "massive drone attack" on a military airfield in the #Rostov region. Governor Golubev stated that as a result, an electricity substation in the Morozovsky district was damaged. Alleged videos have been published on local Telegram channels. pic.twitter.com/KYxFmmvaH6