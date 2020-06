Brutalno hapšenje indijanskog poglavice

Na društvenim mrežama objavljen je snimak policijske brutalnosti u Kanadi.

Na snimku se vidi kako mladi kanadski policajac iz Kraljevske gorske policije tokom rutinske intervencije 10. marta u Fort Mekmareju, država Alberta, silovito obara, a potom i udara Adama Alana.

Nakon što je Ameriku zahvatio talas protesta zbog rasizma nakon ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda, slična situacija sada je i širom Kanade.

Načelnica Kraljevske gorske policije Brenda Laki prvo je izjavila da ne može sa sigurnošću da kaže da li je "sistematski rasizam problem u kanadskoj policiji", ali je juče saopštila da "sistematski rasizam jeste problem u svakoj kanadskoj instituciji, uključujući i Kraljevsku gorsku policiju".

Kanadski premijer Džastin Trudo zahtijeva nezavisnu istragu ovog slučaja.

Trudo se nedavno solidarisao se sa demonstrantima širom Sjeverne Amerike koji protestuju zbog ubistva Flojda.

(Mondo.rs)

This is First Nation Chief Allan Adam after he was beaten by police. He was stopped in the parking lot for an expired licence plate. The tag on his plate was expired.. That’s it! pic.twitter.com/1umZWSxcxf