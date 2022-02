Bujica u Brazilu nosila sve pred sobom, nastradalo najmanje 58 osoba

Najmanje 58 ljudi je poginulo u klizištima i stravičnoj poplavi u brazilskom gradu Petropolisu, saopštila je spasilačka služba.

Grad, koji se nalazi u planinama sjeverno od Rio de Žaneira, pogodile su obilne padavine.

At least 18 people have died in mudslides and floods after a mountainous region of Rio de Janeiro saw almost a month's worth of rain fall in just three hours. Read more: https://t.co/wNHFMl6iKw pic.twitter.com/QA78Lz053F

Kuće u brdskim naseljima su uništene, a automobile je odnijela snažna bujica, prenosi BBC.

Gradonačelnik grada proglasio je vanredno stanje.

Timovi za potragu i spasavanje češljaju blato u potrazi za preživjelima. Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju veliku štetu i vozila koja plutaju ulicama.

A record 258.8 mm of rainfall fell in 24 hours in the town of #Petrópolis north of Rio de Janeiro in #Brazil, according to @inmet_ Resulting flash floods have claimed more than 30 lives, according to news reports. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/6Td65ZtEG6