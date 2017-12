Bukte požari u Kaliforniji: Evakuisano 600 kuća

LOS ANĐELES -- Jedna osoba je poginula i više od 600 kuća je evakuisano na jugu američke države Kalifornije, gdje požari bukte od juče.

Vatrogasci su rekli da je šumski požar izbio oko 100 kilometara sjeverozapadno od centra Los Anđelesa.

Požar se brzo proširio na oko 20 kvadratnih kilometara i ugrozio obližnja naselja.

Jedan osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći izazvanoj požarom.

#BREAKING: At least one dead in #ThomasFire https://t.co/xjg1sbqKkZ