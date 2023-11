Buldožerima srušeni Arafatovi spomenici (VIDEO)

Izraelski vojnici su buldožerima srušili spomenike pokojnom predsjedniku Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Jaseru Arafatu na ulazu u izbjeglički kamp Tulkarem na Zapadnoj obali.

Nije naveden razlog uništenje spomenika, prenosi Index.

Tulkarem Israeli occupation forces have demolished a monument dedicated to the late Palestinian President, Yasser Arafat. pic.twitter.com/ag45e3tk3H