Burna debata u parlamentu, potukli se poslanici (VIDEO)

TBILISI - Gruzijski poslanici potukli su se danas tokom rasprave parlamentarnog odbora u vezi sa kontroverznim zakonom kojim bi trebalo da se reguliše pitanje "stranih agenata", a za koji kritičari kažu da je sastavljen po uzoru na drakonski zakon u susjednoj Rusiji.

U video-snimku iz zgrade Parlamenta u gruzijskoj prijestonici Tbilisiju prikazan je kratak, ali nasilan obračun poslanika nakon što je, kako se čini, lider odbora za pravna pitanja udario lidera opozicione stranke Ujedinjeni nacionalni pokret koji se protivi uvođenju pomenutog zakona.

Vladajući blok Gruzijski san saopštio je prošlog mjeseca da podržava prijedlog zakona, koji tek treba da se usvoji.

Zakonom će se zahtijevati da organizacije koje dobijaju više od 20 odsto finansiranja iz inostranstva registruju kao strani agenti i da pristanu na provjere Ministarstva pravosuđa ili da se suoče sa velikim kaznama.

Aktivista za ljudska prava i političar opozicije Irakli Pavlenišvili izjavio je da je prijedlog zakona "protiv nacionalnih interesa i evropskih težnji Gruzije", te da je cijela međunarodna zajednica saglasna s tim.

