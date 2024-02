CNN: Gotovo je, Zalužni je istorija

KIJEV - Čini se kako vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine, general Valerij Zalužni, broji svoje posljednje dane na toj poziciji, iako predsjednik Volodimir Zelenski to i dalje negira.

CNN se poziva na dva izvora koji tvrde da bi se smjena službeno mogla dogoditi već do kraja ove sedmice

Glasine su u medijima došle prvenstveno od saveznika Valerija Zalužnog, što sugeriše da je preuranjena objava bila taktički trik da se Zelenskog natjera da odustane. The Economist saznaje da je održan sastanak na kojem je ukrajinski predsjednik obavijestio svojeg generala da ga je odlučio smijeniti. Zalužnom je navodno ponuđena pozicija sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost, ali je on to odbio.

Zalužni je unaprijeđen neposredno prije početka rata jer se Zelenskom sviđao njegov način rada i imali su izgrađen dobar odnos. No, posljednjih je mjeseci Zalužni javno vršio pritisak na Zelenskog da pokrene veliku kampanju mobilizacije. Zalužni je pokušao uvjeriti predsjednika da Ukrajina ne može vratiti izgubljenu teritoriju bez nove mobilizacije trupa i više oružja. Zelenski nije htio regrutovati 500.000 novih vojnika, tvrdeći kako Ukrajina nema dovoljno novca da ih plati bez značajnog povećanja poreza za građane. Zelenski je također svjestan da bi takvo novačenje bilo politički nepopularan potez, prenosi Jutarnji.

Osim taktičkih nesuglasica, postoje i lične tenzije. Zelenskom se ne sviđa sve veća popularnost Zalužnog među vojnicima i ukrajinskom javnošću. Ured ukrajinskog predsjednika pokušao je držati Zalužnog podalje od medija kako bi smanjio njegov javni profil, pogotovo nakon što se njegovo ime našlo na popisu 100 najuticajnijih ljudi na svijetu 2022. godine časopisa Time. Intervju koji je Zalužni u novembru dao Economistu, u kojem je priznao da je rat na mrtvoj tački, dodatno je rasplamsao napetosti. Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da je Zalužni popularniji od predsjednika Zelenskog. Iako general tvrdi da nema političkih ambicija, oni koji ga podržavaju misle da bi mogao biti dobar predsjednik.

Zelenski nije jedina osoba koja je primijetila popularnost vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. Istaknute opozicione figure takođe su se počele priklanjati Zalužnom, pogotovo nakon što su se posljednjih sedmica počele javljati glasine o skorom svrgavanju generala.

"Otpuštanje Zalužnog, ako je istina, pogodilo bi srce nacionalnog jedinstva", poručio je bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.

Zelenski odugovlači s odlukom jer je svjestan da bi smjena popularnog generala mogla nanijeti bolan udarac moralu među vojnicima na prvoj liniji, pogotovo ako se dogodi bez javnog objašnjenja. U ovom trenutku Ukrajini je izuzetno važno da pokaže kako postoji jedinstveno u zaštiti zemlje jer Moskva može vrlo lako iskoristiti svaku nestabilnost u ukrajinskom vojnom i političkom vrhu u svoju korist. "Samo Rusija pobjeđuje u ovoj situaciji. Ovo je sve vrlo loše komunicirano. Ljude je trebalo pripremiti jer je Zalužni vrlo cijenjen ne samo među vojnicima, nego i među civilima", rekao je za The Washington Post visoki vojni funkcioner.

Glasine o izbacivanju jedne od trenutno najpopularnijih osoba u Ukrajini dolaze u kritičnom trenutku. Ukrajinska protivofenziva nije uspjela i suočava se s neizvjesnošću zbog nedostatka međunarodne vojne podrške. Ruski propagandisti radosno su dočekali glasine o smjeni.

"Bio Zalužni otpušten ili ne, bilo da ga zamijeni Budanov ili Mudanov, haos na njihovoj farmi je koristan. Izgleda vrlo dobro", napisala je glavna urednica Russia Today Margarita Simonjan.

Hoće li smjena Zalužnog biti dobra ili loša, ovisi o tome ko će biti imenovan kao njegova zamjena. Glavni kandidati za to mjesto su komandant kopnenih snaga Oleksandr Sirski i šef vojne obavještajne službe GUR Kirilo Budanov.

Obojica se smatraju bliskima timu predsjednika Zelenskog. Sirski je vodio odbranu Kijeva i protivofenzivu u regiji Harkiv gdje su oslobođene stotine naselja okupiranih u prvim mjesecima rata. Izgradio je bliske odnose s američkim komandantima, ali unutar ukrajinske vojske ne uživa veliku popularnost. Pojedini vojnici kažu da su njegove naredbe nerazumne te da je slao ljude u očiglednu smrt u Bahmutu, dok mu drugi zamjeraju što se okružio samo odanim komandantima i smijenio one koji su bili kritični prema njemu.

Budanov, s druge strane, nikad nije vodio oružane snage ili organizaciju sličnu ukrajinskoj vojsci, koja sada zapošljava otprilike milion ljudi. Neki vojni funkcioneri sugerisali su da bi Sirski zapravo bio taj koji bi komandovaoo iza kulisa čak i ako Budanov bude izabran da zamijeni Zalužnog.

Obojica su navodno odbila ponudu da zamijene Zalužnog, pa se u međuvremenu pojavilo treće ime - generala Jevhena Moisiuka. Moisiuk je zamjenik vrhovnog komandanta oružanih snaga, a komandovao je odbranom aerodroma Doneck u istočnoj Ukrajini 2014. godine kad su ukrajinske snage nakon mjeseci brutalne borbe uspjele vratiti područje koje su zaposjeli proruski pobunjenici.

Postoji opasnost da bi sljedeći komandant ukrajinskih oružanih snaga mogao biti previše popustljiv prema Zelenskom. Olena Tregub, članica Antikorupcijskog vijeća ukrajinskog Ministarstva odbrane, rekla je kako postoji rizik da na tu poziciju dođe osoba koja će govoriti samo ono što Zelenski želi čuti. Ukrajinski vojnici su takođe izrazili sličnu zabrinutost.

"Koncentrisati svu moć u jednim rukama i jednom uredu nikada nije dobra ideja. To će stvoriti svojevrsni balon oko donošenja ključnih odluka na prvoj liniji i upravljanja državom uopšte" upozorio je Vlad, poručnik koji komanduje minobacačkom jedinicom u istočnoj Ukrajini.

