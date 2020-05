CNN: Trampova haotična strategija slabi moć SAD

LONDON - Pandemija virusa korona šokirala je svijet brzinom kojom se raširila planetom, a takođe ubrzava promjene u ravnoteži globalne moći, koje se odvijaju na štetu Sjedinjenih Američkih Država, navodi CNN.

Odnosi između SAD i Evrope, narušeni otkako je američki predsjednik Donald Tramp prije tri godine došao u Bijelu kuću, pretrpjeli su težak udarac u utorak tokom glasanja na godišnjem skupu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, kada je podržan pomirljiv stav evropskih zemalja prema Kini kada je reč o istrazi o izbijanju pandemije.

Nasuprot tome, nije prihvaćeno američko gledište da je potrebno oštrije nastupiti prema Pekingu, i to bi, kako ističe CNN u analizi, trebalo da bude znak za uzbunu u Vašingtonu.

Pandemija virusa korona iznenada je pojačala dinamiku svakog geopolitičkog spora, a to se takođe odnosi na trosmjernu borbu za prevlast između SAD, Evrope i Kine, navodi autor.

Osim što je Kinu okrivio za prikrivanje pandemije u ranoj fazi, Tramp je SZO optužio da je stala na stranu Pekinga, najavivši da će uskratiti finansiranje toj agenciji Ujedinjenih nacija.

Odluka evropskih zemalja da odbace američku politiku konfrontacije sa Kinom i SZO uticaće na obje strane koje priželjkuju pobjedu na novembarskim predsjedničkim izborima u SAD jer je, ko god da pobijedi, Trampovim postupcima uticaj Amerike u svijetu oslabljen.

Što se tiče najvećeg dijela evropskih zemalja, Trampov haotičan odgovor na pandemiju i ispoljena osvetoljubivost kod njih su iskristalisali najdublju zabrinutost da se administracija sadašnjeg predsjednika SAD kreće u pravcu koji ne bi slijedila nijedna razumna demokratska zemlja, navodi takođe autor analize.

Iako to možda neće dovesti do pucanja u odnosima SAD i Evrope, moguće je da će pružiti priliku nekom drugom, poput Kine, da to iskoristi, ističe autor, koji takođe upozorava da će, ukoliko Tramp i ovoga puta pobijedi na izborima, globalna moć SAD u budućnosti nastaviti da opada.