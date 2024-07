CNN objavio insajderske informacije: Bajdenova kandidatura je okončana, pitanje je samo vremena

VAŠINGTON – Raste pritisak izborne baze Džoa Bajdena, predsjednika SAD i kandidata za naredni mandat da odustane od utrke nakon što je ponovo na pres konferenciji povodom NATO samita u Vašingtonu pokazao mentalnu rasijanost.

On je, naime, Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, zamijenio za Vladimira Putina, predsjednika Rusije, a ovaj gaf desio se u trenutku kada je Bajdenova kampanja pokušala dokazati da katastrofalni nastup na predsjedničkoj debati ne predstavlja veći problem za njegovu kampanju, i nadala se da će Bajden iskoristiti pres konferenciju s Zelenskim da uvjeri javnost da je sposoban ne samo pobijediti Donalda Trampa, njegovog protivkandidata, nego i vladati naredne četiri godine.

CNN piše da je sve veći krug uticajnih demokrata koji žele da Bajden odustane od trke, kao i da je svima jasno da je Bajdenova kandidatura okončana. Najnoviji primjer su Barak Obama, bivši predsjednik i Nensi Pelozi, bivša predsjednica Predstavničkog doma Kongresa SAD. Kako piše CNN, oboje su zabrinuti da Bajden neće moći pobijediti Trampa i nisu sigurni šta da urade.

"Demokrate očajnički žele da se obeshrabrujuća svađa okonča kako bi se vratili pokušajima da pobijede bivšeg predsednika. I mole Obamu ili Pelosi da im pomognu da se to ostvari, svjesni da vođa većine u Senatu Čak Šumer ne uživa dovoljno povjerenja u Bajdena. CNN je razgovarao s više od deset članova Kongresa, operativaca i više ljudi u kontaktu i s Obamom i Pelosi, od kojih mnogi kažu da je Bajdenova kandidatura okončana i da je u ovom trenutku samo pitanje kako će se to izvesti u praksi, čak i prije konferencije za novinare u četvrtak uveče", navodi CNN.

Kako navodi CNN, Obama je u svim razgovorima s zabrinutim demokrarama oko Bajdena "više je slušao nego pričao", pažljivo izbjegavajući zauzimanje stavova za koje pretpostavlja da će brzo procuriti u javnost.

"To je bio i Obamin pristup razgovoru koji je imao s Bajdenom nakon debate, a za koju je sadašnji predsjednik sugerisao drugima da je uključivao i podršku bivšeg predsjednika da prebrodi uznemirenost. Međutim, prema drugima koji su upoznati sa pozivom, Obama se držao svog stava da je 'privatni savjetnik' i 'neko ko sluša'. On je podsticao. Glumio je đavoljeg advokata, ali on nije zauzeo stav", ističe CNN.

