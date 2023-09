CNN razotkrio tajnu ukrajinsku operaciju u Africi

KARTUM - Ukrajinske specijalne službe vjerovatno stoje iza niza napada bespilotnim letjelicama i kopnenim operacijama usmjerenih protiv milicije koju podupire grupa Wagner u blizini sudanskog glavnog grada, što bi moglo značiti da su se posljedice rata u Ukrajini proširile daleko od ukrajinskog ratišta.

Govoreći za CNN, koji ovu informaciju predstavlja kao svoju ekskluzivu, jedan je ukrajinski vojni izvor opisao operaciju kao djelo "ne-sudanske vojske". Na pitanje stoji li Kijev iza napada, izvor je rekao samo da su "vjerovatno odgovorne ukrajinske specijalne službe".

Operacija je uključivala niz napada na paravojnu grupu Snage za brzu podršku (RSF), za koju se vjeruje da prima pomoć od ruske grupe Wagner, u borbi protiv sudanske vojske za kontrolu nad zemljom. CNN ističe da nisu mogli nezavisno potvrditi upletenost Ukrajine u niz napada u Sudanu, no da video snimci kojima raspolažu otkrivaju obilježja napada dronovima u ukrajinskom stilu, odnosno s ukrajinskim ‘potpisom‘. Dvije komercijalne bespilotne letjelice koje Ukrajinci naširoko koriste bile su uključene u najmanje osam napada, a tu je ukrajinski tekst koji se mogao vidjeti na upravljaču drona. Stručnjaci takođe kažu da je korištena taktika - odnosno obrazac po kojem se dronovi obrušavaju izravno na svoju metu - vrlo neobična u Sudanu i široj afričkoj regiji.

Tajni udari Ukrajine u Sudanu značili bi dramatično i provokativno širenje ratišta protiv Kremlja. Osim niza ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama koji su gađali mete duboko u ruskoj teritoriji, ljetna protivofanziva Ukrajine koja je u toku usredotočena je na istok i jug zemlje koje drže Rusi. Ukrajina nije službeno preuzela odgovornost za napade, koji su takođe snimljeni dronom.

Dijelovi tih snimaka kruže društvenim mrežama još od četvrtka, no snimci kopnene operacije dosad nije objavljena. Visoki sudanski vojni izvor rekao je kako "nije imao saznanja o ukrajinskoj operaciji u Sudanu" te da ne vjeruje da je to istina. Čini se takođe da više američkih funkcionera nije znalo za navodni incident i izrazili su iznenađenje mogućnošću da su udare i kopnenu operaciju u Sudanu možda izvele ukrajinske snage.

Videozapisi, u kojima se izmjenjuju perspektive pilota, drona koji snima odozgo i kontrolera, prikazuju niz napada bespilotnih letjelica u i oko Omdurmana, grada s druge strane rijeke Nil, preko puta od glavnog grada Kartuma, koji je postao žarišna tačka borbe između dvije suparničke frakcije.

FPV bespilotne letjelice koriste se ugrađenom kamerom koja prenosi videosnimke uživo do naočala, mobilnih telefona ili zaslona tablet-računara i omogućuju pilotima da gledaju operaciju iz perspektive drona, gledajući kroz naočale ili koristeći monitor za praćenje prenosa uživo. Ono što se čini da je dron DJI MAVIC 3, opremljen moćnom kamerom, može se vidjeti na video zapisima koji snimaju udare napadačkih dronova. Obje vrste tih bespilotnih letjelica su komercijalno dostupne i naširoko ih koriste ukrajinske snage. Dron DJI MAVIC 3 ima maksimalnu domet od 30 kilometara, a domet video prenosa od 15 kilometara te u zraku može provesti 46 minuta, što bi značilo da bi pilot drona letjelicom upravljao unutar ili vrlo blizu grada.

U snimci koja prikazuje monitor kontrolera drona, vidljiv je tekst na engleskom i ukrajinskom, uključujući ukrajinsku riječ "Зупинити" (Zupiniti, odnosno Stop). U odrazu kontrolera može se vidjeti i operater drona, koji izgleda kao stranac, no nosi potkapu i nije ga moguće identifikovati.

Britanski istraživač koji vodi Calibre Obscura, internetsku stranicu koja identifikuje oružje, analizirao je snimke za CNN te zaključio da uređaj odgovara onima koje ukrajinske snage koriste za upravljanje dronovima DJI MAVIC. CNN je geolocirao mjesta napada malih razmjera i kopnene operacije koje se vide na video snimkama dronova, no nije mogao nezavisno potvrditi datum kad su snimci nastali. Čini se, kako se navodi, da je nekoliko napada na mostu Shambat, koji povezuje Omdurman i Kartum, u skladu s lokalnim izvještajima na društvenim mrežama o napadu 8. septembra.

Udari su uslijedili samo dva dana nakon što je grupa Wagner omogućila dolazak velikog konvoja oružja u Sudan preko garnizona RSF-a u al-Zurugu, na jugozapadu zemlje u blizini granice s Čadom, kako navodi drugi sudanski visoki izvor. Funkcioner navodi da je velik broj vozila, uključujući nekoliko kamiona koji su prevozili oružje grupe Wagner, stigao u al-Zurug 6. septembra. CNN raspolaže satelitskim snimkama koje prikazuju više od 100 vozila u garnizonu, uključujući mnoštvo kamiona, istog dana za koji visoki sudanski izvori tvrde da je konvoj stigao.

Dva vojna zviždača iz Čada rekla su CNN-u da je konvoj putovao kroz Čad do Zuruga, što bi takođe ukazivalo na širenje ruske i Wagnerove sfere uticaja u Africi, za koju je poznato da uključuje Mali, Sudan, Srednjoafričku Republiku i Libiju. Moćna ruska plaćenička grupa igrala je javnu i ključnu ulogu u inostranim vojnim kampanjama Moskve, posebno u Ukrajini, i redovno je optuživana za počinjenje zločina. U Africi je pomogla poduprijeti rastući uticaj Moskve, prenosi Jutarnji.hr.

U svakom slučaju, izvještava se o šest napada bespilotnim letjelicama tioom kojih se gađani kamioni koji su vozili mostom Shambat. U osam drugih napada pogođena su parkirana vozila, zgrade i naoružane osobe u Omdurmanu i zapadnom predgrađu Ombada, gdje je sudanska vojska posljednjih sedmica izvela niz vazdušnih napada ciljajući na položaje RSF-a, a koji su navodno odnijeli živote brojnih civila.

Jedan snimak prikazuje najmanje tri strana borca ​​koji izgledaju kao da se spremaju izvršiti napad na zgradu. U snimku koja je očito snimljen kamerom smještenom na odjeći, vojnici nose naočale za noćno posmatranje, a čini se da jedan od njih sa sobom nosi raketni bacač. Snimak iz vazduha koji prikazuje vojnike kako napreduju prema zgradi geolociran je na četvrt u Omdurmanu, u blizini mjesta gdje su se dogodili napadi dronova.

Mediji su ranije prenosili tvrdnje izvora prema kojima je Wagner projektilima zemlja-vazduh opskrbljivao paravojne borce RSF-a i njihovog vođu Mohameda Hamdana Dagala, zvanog Hemedti, pružajući im podršku u borbi za vlast s generalom Abdel Fattah al-Burhanom, sudanskim vojnim vladarom i komandantom oružanih snaga.

Wim Zwijnenburg, voditelj projekta za humanitarno razoružanje pri nizozemskoj mirovnoj organizaciji PAX, kaže kako je ovo prvi put da su dronovi koje je identifiikovao CNN primijećeni u Africi.

"Takve (FPV) bespilotne letjelice viđene su na afričkom kontinentu prvi put ikada", rekao je Zwijnenburg, koji se specijalizovao za nove vojne tehnologije, uključujući bespilotne letjelice. "Međutim, vidjeli smo porast korištenja takvih dronova u Ukrajini tokom prošle godine."

Dok su se dronovi ranije koristili za bacanje bombi u Etiopiji, Nigeriji i Libiji, upotreba komercijalnih dronova s ​​oružjem koje eksplodira pri udaru novo je u Africi, dodao je.

Neke od osoba koje su viđene kao meta na snimku, nosili su lokalnu odjeću i blijede uniforme, slične onima koje nose vojnici RSF-a i milicije. Na jednom se snimku mogu vidjeti borci kako bježe s mjesta napada držeći u rukama jurišnu pušku AK-47, slavni kalašnjikov. Snage RSF-a, naveliko prisutne u glavnom gradu Kartumu i Omdurmanu, bile su pod čestim vazdušnim napadima sudanske vojske otkako su u aprilu zbile borbe između dviju grupa. U govoru u četvrtak, komandant RSF-a Hemedti rekao je da njegove snage gotovo dominiraju okrugom Kartum, koji uključuje Omdurman, te je govorio o nedavnim neselektivnim vazdušnim napadima u Omdurmanu i drugim gradovima.

Prije izbijanja nasilja u proljeće, Burhan i Hemedti bili su saveznici u vojnoj hunti koja je svrgnula međunarodno priznatu prelaznu vladu 2021. Hunta je imala podršku Wagnera, no Hemedti je tokom godina postao favorizovani saveznik grupe Wagner u zemlji. Plaćenička grupa je u trenutku kad su izbile borbe naglo okrenula leđa sudanskoj vojsci, pruživši podršku Hemedtiju i njegovim borcima.

CNN je razotkrio i rute snabdijevanja oružjem kojim se održava ovaj sukob, a koje prolazi kroz ključne Wagnerove tranzitne tačke - rusku vazdušnu i pomorsku bazu u sirijskoj obalnoj regiji Latakiji, Wagnerove baze u Libiji i vazdušnu luku Bangui u Srednjoafričkoj Republici (CAR). Wagner je uveliko prisutan u CAR-u, kao i u velikim dijelovima istočne Libije - koja graniči sa Sudanom - gdje odmetnuti general Khalifa Haftar kontroliše goleme dijelove teritorije.

"Oko 90 odsto oružja RSF-a dolazi od Wagnera", tvrdi visoki sudanski izvor, dodajući da se Wagnerova opskrba RSF-a oružjem nastavila nesmanjenom brzinom uprkos smrti šefa te grupe Jevgenija Prigožina i njegovog zamjenika Dmitrija Utkina.

Prigožinova smrt potakla je pitanja o budućnosti Wagnerovih operacija u Africi.

